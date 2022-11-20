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  4. Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 6'lı masaya tepki: Her birinin farklı adayı var

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 6'lı masaya tepki: Her birinin farklı adayı var

20.11.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Samsun'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masaya sert tepki gösteren Bahçeli, "8 kez toplanmışlar bir arpa boyu mesafe alamamışlardır." dedi. Bahçeli aynı zamanda 6'lı masadaki liderlerin hepsinin gizli ajandası ve farklı adaylarının olduğunu ifade etti.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 6'lı masaya tepki: Her birinin farklı adayı var

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da düzenlenen "Aday Belli Karar Net" mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Bugünkü toplantımıza katılan Samsunlu kardeşlerimizin yanı sıra, Ordulu, Sinoplu, Giresunlu, Kaastamonulu kardeşlerimize ayrı ayrı hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

4 Eylül 2022'de Sivas, 25 Eylül'de Erzurum, 16 Ekim 2022'de Konya'daydık. 23 Ekim'de Manisa, 13 Kasım'da Elazığ'daydık. Bugün de Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımının atıldığı Samsun'dayız, tarihin ve milletin huzurundayız. Bu muhteşem manzara Türkiye'nin şahlanışıdır.

Buradan şahit olduğum duygu seli karşısında bahtiyarlıkla çıkıyorum ki, MHP ile Cumhur İttifakı Türk devletinin geleceğini kurtarmak, mazlum devletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.

19 Mayıs 1919 Türk milletinin kendisine biçilmiş kefeni yırtarak tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır.

14 Mayıs 1919 günü Nişantaşı'ndaki Sadaret Konağı'ndan ayrıldıktan sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya samimiyetle şunu sormuştur: 'Bir şey mi yapacaksın Kemal?' Mustafa Kemal Paşa ise 'Evet Paşam bir şey yapacağım.' dedi. O bir şeyden milli devlet doğruldu.

Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Türk milleti varolduğu müddetçe esareti elinin tersiyle itti. Bu iradeye kilit vuramayacaklar, ambargo koyamayacaklar.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün de karar ve hareket merkezidir.

Milli ilerleyişimizi durduramayacaklar. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu yayından çıkmış ok gibidir menzile doğru ilerlemektedir.

PENÇE-KILIÇ HAVA HAREKATI

Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır.

(Pençe-Kılıç Hava Harekatı) Hainler için hiçbir yer güvenli ve korunaklı değildir. Vakit hesap vaktidir, vakit dökülen kanın hesabını damla damla sorma vaktidir.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ

Zillet partilerine 19 Mayıs ruhuyla direnecek misiniz? Türkiye'yi zalimlere rehin bırakmak için kuyruğa girmiş işbirlikçi siyasetçilere karşı koyacak mısınız?

Bu yıl içinde sırayla kurdukları eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar bir arpa boyu mesafe alamamışlardır. İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden bir tarafı yoktur. Türkiye'mizin itibarını tehlikeye atacak ilişkileri olduğundan dolayı zillet ittifakının maskesini indirmekte bizim için milli görevdir.

"HER BİRİNİN GİZLİ AJANDASI VE FARKLI ADAYLARI VAR"

Çıkarları dışında hiçbir şeylerini düşünmeyen partilere itibar edinir mi? Zillet İttifakı kuklacıdır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Çıkmaz bir siyaset yolunu seçmişlerdir. Zillet İttifakı karanlık bir projedir. Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları var.

Candan ileri saydığımız vatanımızı, devletimizi dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasındayız.

"ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR"

Yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmindeyiz. Seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Seçime kadar değil, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirene kadar biriz diyereceğiz.

Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Pazarlıksız, hesapsız, Türk milletinin has bahçesidir. Cumhur İttifakı'nın adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye aradığı demokratik enerjiyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti geçmişle geleceği buluşturan dinamik bir kulvara geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tek adam rejimi diyenler yalancıdır.

Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Birliğinin ümitleri yeşermiştir. Türkiye'nin yıkımını düşleyenlerin, sokakları karıştırmak suretiyle demokrasi dışı arayışları teşvik edenlerin kurgularında gerileme yaşanmamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alayının oyunu bozulmuştur.

"KILIÇDAROĞLU MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Son bir yılda rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsa'sı Kılıçdaorğlu'nun uykusunu kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur. Türk şirketlerinin değerini düşürmek isteyen, İstanbul Borsa'nın yükselişinden dolayı rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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