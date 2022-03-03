Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Batı'ya sert tepki: Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına teslim ettiler

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Ukrayna'nın işgali Soğuk Savaş dönemi sonrası en ciddi krizlerden biridir.

Rusya işgal planlarını 2014'ten beri aşama aşama tatbik etmiştir.

BM yasa dışı ve gayrimeşru askeri hareket karşısında cılız ve zayıf kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamış, suya sabuna dokunan hiçbir irade gösterememiştir.

Dünya utanç verici bir seyre dalmış, ekonomik ve finansal mahreçli yaptırımlar oyalanmıştır. Söz konusu yaptırımların balistik füzelerle nasıl boy ölçüşebileceğini kimse ağzına alma gereği duymamıştır.

Putin'in tarihe yalancı şahitlik yaptırarak kanlı işgali haklı çıkarmaya çalışması mahsurlu bir mantıktır. Putin'in 19. yüzyıl jeopolitiğini diriltme gayreti çok tehlikeli bir Rus ruleti oynamasından başka bir manaya gelmeyecektir.

NATO desteği olan Ukrayna'nın Rusya'yı tehdit eder halden çıkarılması, ikincisi de Ukrayna'nın Rus nüfusunun güvenliğinin sağlanmasıdır. Rusya Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusunda güvence alamamıştır. Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda Batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonları yer almaktadır.

Ukrayna madem NATO üyesi yapılmayacaktı, bunca yıldır neden ABD tarafından boş vaatlerle kandırılmıştır? Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken bir yanda Rusya iken diğer yanda Batılı ülkeler değil midir?

"BATILI ÜLKELER UKRAYNA'YI RUSYA'NIN KUCAĞINA TESLİM ETTİ"

ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım kararları açıklarken arka tarafında Rusya ile mutabakat ve müzakere zemini aramadıklarını kimse iddia edemeyecektir.

ABD Başkanı Rusya'ya karşı askeri güç kullanmayacaklarını defalarca duyurma ihtiyacı hissettirmiş, çok geçmeden NATO da aynı hizaya girmiştir. Batı durumu kurtardığını zannetmiş, Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına teslim etmiştir.

Rusya'nın BMGK'de kendisiyle ilgili alınan kınama kararını veto hakkına sahip olması bu kuruluşun iflas ilanıdır. Bu kuruluşun reforma muhtaç olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. Dünyanın kaderi, insanlığın güvenliği 5 devletin çıkarına teslim edilemez.

"İKİ ÜLKE İLE MASAYA OTURABİLECEK TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

MHP olarak savaşın hafifletilmesi için Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz görüşlerimiz şunlardan ibarettir:

Ukrayna'nın egemenlik haklarıyla toprak bütünlüğüne mutlak surette saygı duyulmalıdır.

Rusya ile Ukrayna arasında derhal ateşkes ilan edilmelidir.

NATO Doğu'ya genişleme stratejisi kesinlikle gözden geçirmelidir.

Krizin çözülmesi için tek yol diplomasi ve diyalogdur.

Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir. Sayın cumhurbaşkanımızın bölgesel ilişkileri göz önüne alıp aktif arabuluculuk girişimi ateşkesin sağlanması için samimi gayretleri barışın, çözümün, kalıcı istikrarın anahtarıdır.

