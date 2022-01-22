Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Sedef Kabaş tepkisi: Faşizan sözleri kınıyorum

Son dakika haberi! MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kabaş canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

"FAŞİZAN SÖZLERİ KINIYORUM"

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum.

"HERKES YARGI KARARINA RİAYET ETMEK DURUMUNDADIR"

Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır.

"ZİLLET BİR TİYATRO"

Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur."

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 22, 2022



