Son dakika: Millet İttifakı genel başkanları kameraların karşısında! Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan beklediği sonucu alamadı'

Son dakika: Millet İttifakı üyesi partilerin genel başkanları kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın beklediği sonucu alamadığını ve verilerin akmaya devam ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. İkinci turda mutlaka kazanacağız.

Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu almamıştır. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber bu ülkeye adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."

