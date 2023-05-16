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  4. Son dakika: Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek

Son dakika: Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek

16.05.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Millet İttifakı'nı oluşturan 6 lider, 17 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.

Son dakika: Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Cumhurbaşkanı adayları yeterli oy sayısına ulaşamamış ve seçim 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kalmıştı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi altı liderle kameraların karşısına geçerek yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın beklediği sonucu alamadığını söylemişti.

6 LİDER, CHP GENEL MERKEZİ'NDE BİR ARAYA GELECEK

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Millet İttifakı'nı oluşturan 6 lider, 17 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip, ikinci tur için yol haritasını belirleyecek.

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seçim Millet İttifakı

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