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SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

04.02.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayınında 'cumhurbaşkanı adayını' tarif etti. Programın sunucusu Kerem Kırçuval "Aslında verdiğiniz tarife bakıyorum, bu tarife uyan isim Kemal Kılıçdaroğlu" yorumunda bulundu. CHP lideri ise sözlerini "Bu ben miyim bir başkası mı bilmem, ancak cumhurbaşkanı dediğiniz böyle olmalıdır." diyerek sürdürdü. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Samsun'daki çirkin saldırı ve İBB Başkanı İmamoğlu ile yapılan tartışmalar hakkında da konuştu.

SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv 100 canlı yayınında Kerem Kırçuval'ın soruların yanıtldı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yayında Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanı adayını' tarif etti. CHP lideri, "Ülkenin adaletle yönetilmesini sağlar, cumhurbaşkanı dediğiniz budur. Bu ben miyim bir başkası mı bilmem, ancak cumhurbaşkanı dediğiniz böyle olmalıdır. Cumhurbaşkanının toplumu kucaklayan ve egosu olmayan biri olması lazım. Cumhurbaşkanının gücü yönetebilmesi lazım." ifadelerini kullandı. İBB Başkanı EKrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar esareti sırasında İngiliz büyükelçisiyle görüşmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmeden önceden haberi olduğunu söyledi. Samsun'daki Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyo da gündem değiştirme olarak nitelendiren CHP lideri, "Halkın gündemi perişan." dedi.

SON DAKİKA: MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Kerem Kırçuval, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu'na "Aslında verdiğiniz tarife bakıyorum, bu tarife uyan isim Kemal Kılıçdaroğlu, sadece ismi söylenmiyor" yorumunu yaptı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

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"Aslında yaptığım tanım sağduyulu insanların kabul edeceği bir tanım. Cumhurbaşkanının 84 milyonu kucaklaması, insanların inançlarına saygı duyması, günün 24 saati konuşmaması lazım. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında çıkan tartışmaları çözer, TBMM'nin açılışını yapar ve o açılışta herkesi kucaklayan konuşmalar yapar. Ülkenin adaletle yönetilmesini sağlar, cumhurbaşkanı dediğiniz budur. Bu ben miyim bir başkası mı bilmem, ancak cumhurbaşkanı dediğiniz böyle olmalıdır. Cumhurbaşkanının toplumu kucaklayan ve egosu olmayan biri olması lazım. Cumhurbaşkanının gücü yönetebilmesi lazım."

Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

SAMSUN'DA ATATÜRK HEYKELİNE YAPILAN SALDIRI

Bunlar gündemi değiştirme çabasından başka bir şey değil. Bu ülke işgal altındayken işgale direnen, sayesinde ezanlar okunan bir insana nasıl olur da bunları yaparlar? Ancak bunların hiçbir önemi yok. Halkın gündemi perişan.

EKREM İMAMOĞLU TARTIŞMALARI

Erdoğan İstanbul'u kaybettiğini bir türlü içine sindirimedi. Çünkü İstanbul'un rantından yararlanıyordu. AK Parti'nin büyük ölçüde İBB'den beslendiğini çok iyi biliyorduk. İstanbul'u Ekrem Bey'in kazanması onlar için hazmedilmesi zor bir durum oldu.

Ekrem İmamoğlu kazanmanın ötesinde başarılı bir belediye başkanlığı performansı da sergiledi. Duran bütün metro yatırımlarının kaynağını bularak sözleşmelerini imzaladı. 10 ayrı yerde 10 ayrı metro inşaatını birden başlattı. Bunu da hazmedemediler. Yolsuzlukların da üzerine gitti.

(İngiliz büyükelçisiyle görüşmesi) Önceden söz vermişti. Benim de haberim vardı. Ekrem Bey gidip dozerin başında mı duracaktı?


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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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