SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edilirken, üniversitelerde de yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı alınmıştı.

İlk günden bu yana bölgede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretim sürecine ilişkin ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Özer'in açıklamaları şöyle;

"10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek.

Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak.

1 Mart tarihi itibarıyla 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vereceğiz. Aynı Covid döneminde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız."