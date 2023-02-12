HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi

12.02.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Özer; 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılacağını, 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edilirken, üniversitelerde de yaz dönemine kadar uzaktan eğitim kararı alınmıştı.
İlk günden bu yana bölgede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretim sürecine ilişkin ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Özer'in açıklamaları şöyle;

"10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek.

Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık.

20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak.

1 Mart tarihi itibarıyla 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime açma kararları vereceğiz. Aynı Covid döneminde olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız."

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler yürekleri ısıttı! Yardım konvoyu yolu bulamayınca...Bu görüntüler yürekleri ısıttı! Yardım konvoyu yolu bulamayınca...
"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim
ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyorABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor
Anahtar Kelimeler:
okul üniversite Mahmut Özer son dakika

En Çok Okunan Haberler

'Gerçekten yaşıyor muyum?'

'Gerçekten yaşıyor muyum?'

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.