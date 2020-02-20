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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 21:30 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. Bakan Akar, "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır" dedi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • Mehmetçiğin can güvenliğiyle alakalı hiçbir sorun yok. Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok. Görüşmeler düğümlenmedi, sürecek. Gözlem noktaları görevine devam edecek.

  • Demokratik bir yönetim olduğunda Türkiye çıkacak. Esad zulmü biterse bunların önüne geçilir. TSK milletin emrinde, kimsenin şüphesi olmasın.

  • Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.

RUSYA İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

  • Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor. Rusya ile gayet yakın görüşmeler içerisindeyiz. Temenniler ile tespitler karışıyor. Rusya ile müsabetlerimizi sürdürüyoruz. ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.

  • Oradaki insanı dramın çoğu farkında. Bu insanlık dramına karşı, oradaki insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için Türkiye'nin kararlığına saygı duyuyorlar. Fiili tutumlarında gösterilmesi lazım sadece sözde değil.

  • Daha önceden hava savunma bataryalarını gönderdiler. 2011'de bu hadiseler ortaya çıktığında Hollanda geldi, ABD geldi. Bu ülkelerden silah desteği teklif edilirse görüşülüp tartışılıp karar verilir.

  • Türkiye'nin herhangi bir şekilde eksen kayması söz konusu değildir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak açısından temaslarımız söz konusu. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle de menfaatlerimiz baz alınarak görüşüyoruz. Bu hiç bir zaman NATO üyeliğimize aykırı değil. Tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kimse de bizi dışarı ittirmeye çalışmasın. Biz NATO üyesiyiz. NATO ile problem olmak demek, NATO'dan çıkmak anlamına gelmemelidir.

"S-400'LER FAALİYETE GEÇECEK"

Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer "alamazsınız, getiremezsiniz" gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak.

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