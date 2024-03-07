SON DAKİKA | Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için 'Kırmızı Bülten' talebi! Bakanlığa gönderildi

İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur çıktı.

MISIR'A KAÇTILAR

Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı.

EYLEM TOK'TAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Tok, "annelik iç güdüsü" savunması ile "Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" dedi. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı da, "Şu an anne olarak hem kendine, hem eski eşine, hem evladına zarar veriyor. Adaletten kaçılmaz, bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün ama muhakkak adalet tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ BAKANLIKTA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, annesiyle Mısır'a kaçan şüpheliye ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı." dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Korkunç olayda 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





