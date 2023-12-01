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  4. SON DAKİKA | Mısır duyurdu! İsrail ve Hamas ateşkesi 1 gün daha uzattı

SON DAKİKA | Mısır duyurdu! İsrail ve Hamas ateşkesi 1 gün daha uzattı

01.12.2023 06:41 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmıştı. Dün ikinci kez uzatılan ateşkes ile ilgili olarak Mısır yeni bir açıklama yaptı. Mısırlı yetkililer, İsrail ve Hamas'ın ateşkesi bir gün daha uzattığını duyurdu. Ateşkese ilişkin henüz İsrail ve Hamas tarafından bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA | Mısır duyurdu! İsrail ve Hamas ateşkesi 1 gün daha uzattı

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık olarak İsrail, Gazze'yi yoğun bombardıman altına almıştı. Bölgede yaşanan insani krizin daha fazla derinleşmemesi için ateşkes çağrıları yapılmıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından iki taraf arasında geçtiğimiz cuma 4 günlük ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmıştı. 4 günlük sürenin sonunda ateşkes 2 gün daha uzatılmıştı.

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MISIR'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Dün İsrail ve Hamas tarafından gelen açıklamalarda ateşkesin 1 gün daha uzatılması konusunda uzlaşıldığı belirtilmişti. Ateşkesin yine uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken beklenen açıklama sabah saatlerinde Mısır'dan geldi.

Mısırlı yetkililer, İsrail ve Hamas'ın ateşkesi bir gün daha uzattığını duyurdu. Ateşkese ilişkin henüz İsrail ve Hamas tarafından bir açıklama gelmedi.

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