HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terör örgütünün kritik ismi etkisiz hale getirildi: Mehmetçik'ten teröre Suriye'de de darbe!

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terör örgütünün kritik ismi etkisiz hale getirildi: Mehmetçik'ten teröre Suriye'de de darbe!

22.09.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Terörle mücadelede peş peşe kritik gelişmeler yaşandı. MİT, terörist Halid Reşo Kasım Irak'ı Sincar kentinde etkisiz hale getirdi. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirdi.

Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terör örgütünün kritik ismi etkisiz hale getirildi: Mehmetçik'ten teröre Suriye'de de darbe!

Son dakika haberi: Teröre peş peşe darbeler vuruldu! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine sızan saha ajanları, terör örgütünün Sincar yapılanması Şengal Savunma Birliklerinin (YBŞ) sözde asayiş sorumlusu "Dindar Avesta" kod adlı Kasım'ın yerini tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonla Kasım ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya 2014'te katılan Kasım, teröristlerin eğitiminde görev aldı, örgüte eleman kazandırma faaliyetlerindeki birimlerin sorumluluğunu yürüttü. PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar genel asayiş sorumlusu olan Kasım'ın bölgede çok sayıda sivilin ölüm talimatını verdiği belirtildi.

MSB: "SURİYE'NİN KUZEYİNDE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ PKK/YPG'Lİ 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

İstanbul'da terör operasyonu! Bakan Yerlikaya'dan da açıklama geldi İstanbul'da terör operasyonu! Bakan Yerlikaya'dan da açıklama geldi

(AA)

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esrarengiz ilan görenleri hayrete düşürdü!Esrarengiz ilan görenleri hayrete düşürdü!
210 milyon liralık vurgun yaptılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti210 milyon liralık vurgun yaptılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti
Azerbaycan bayrağı Karabağ'da gönderde!Azerbaycan bayrağı Karabağ'da gönderde!
Anahtar Kelimeler:
MİT

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.