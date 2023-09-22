Son dakika | MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terör örgütünün kritik ismi etkisiz hale getirildi: Mehmetçik'ten teröre Suriye'de de darbe!

Son dakika haberi: Teröre peş peşe darbeler vuruldu! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine sızan saha ajanları, terör örgütünün Sincar yapılanması Şengal Savunma Birliklerinin (YBŞ) sözde asayiş sorumlusu "Dindar Avesta" kod adlı Kasım'ın yerini tespit etti.

Gerçekleştirilen operasyonla Kasım ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya 2014'te katılan Kasım, teröristlerin eğitiminde görev aldı, örgüte eleman kazandırma faaliyetlerindeki birimlerin sorumluluğunu yürüttü. PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar genel asayiş sorumlusu olan Kasım'ın bölgede çok sayıda sivilin ölüm talimatını verdiği belirtildi.

MSB: "SURİYE'NİN KUZEYİNDE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ PKK/YPG'Lİ 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

(AA)

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