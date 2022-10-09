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  4. SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın Gara Sağlık Sorumlusu etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın Gara Sağlık Sorumlusu etkisiz hale getirildi

09.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT'in Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla, yaralı PKK/KCK mensuplarına ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Kendal Pirsus Kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın Gara Sağlık Sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri ile koruması etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.

Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

AA-20221009-29109186-29109184-MIT_IRAKIN_KUZEYINDEKI_GARADA_PKKNIN_SOZDE_SAGLIK_KOMITESI_SORUMLUSU_DEVERIYI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA

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pkk MİT terör operasyonu
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