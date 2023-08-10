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  4. SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

10.08.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları, MİT ve SMO'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.

3 DEAŞ'LI YAKALANDI

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sonucu eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca, 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

MİT'in, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü, Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerini, DEAŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında ayrım yapmadan devam ettirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ MİT

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