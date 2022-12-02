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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de operasyon! Mohammed Nasır etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de operasyon! Mohammed Nasır etkisiz hale getirildi

02.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MİT, Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu Mohammed Nasır etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de operasyon! Mohammed Nasır etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu 'Kemal Pir' kod adlı Mohammed Nasır'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

AZAD ÖNGÜÇ YAKALANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, birçok terör olayına katıldığı belirlenen Azad Öngüç isimli terör örgütü mensubunun yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 30 Mart 2018'de Siirt'te 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlenen Azad Öngüç isimli terör örgütü mensubunun yakalanarak tutuklandığını duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg MİT

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