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  4. Son Dakika: MİT ve TSK'dan operasyon! Sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu Mehmet Emin Ekinci öldürüldü

Son Dakika: MİT ve TSK'dan operasyon! Sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu Mehmet Emin Ekinci öldürüldü

13.09.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: MİT ve TSK'dan operasyon! Sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu Mehmet Emin Ekinci öldürüldü

Söz konusu kritik operasyonun Irak'ın kuzeyindeki Gara'da yapıldığı açıklandı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Gara MİT
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