Son Dakika: MİT ve TSK'dan operasyon! Sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu Mehmet Emin Ekinci öldürüldü

Söz konusu kritik operasyonun Irak'ın kuzeyindeki Gara'da yapıldığı açıklandı.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
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