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  4. Son dakika: Montlarınızı kaldırmayın! Tarih verip uyardılar... Hastalığa karşı dikkat

Son dakika: Montlarınızı kaldırmayın! Tarih verip uyardılar... Hastalığa karşı dikkat

03.04.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Nisan ayına girilmesinin ardından havalar bir ısınıp bir soğumaya devam ediyor. Hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak 'montlarınızı kaldırmayın' uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bazı bölgeleri uyardı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Montlarınızı kaldırmayın! Tarih verip uyardılar... Hastalığa karşı dikkat

Son dakika: Küresel ısınmanın etkisiyle ilkbaharda olunmasına karşın hava durumunda sert değişimler yaşanmaya devam ediyor. Bir gün tişörtle gezilirken ertesi gün montla dışarıya çıkılan günlerin ardından vatandaşlar hava durumunu merak ediyor.

Hava Forum, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Çarşamba gününe dikkat çekilen paylaşımda, montların tekrar giyileceği ve hastalık uyarısı yapıldı.

TEKRAR MONTLAR GİYİLECEK

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor. Çarşamba günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bolu gibi şehirler tekrar montları giyecek. Hastalığa karşı dikkat..."

cc

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahmininde, yağışların bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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hava durumu hastalık mont

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