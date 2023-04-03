Son dakika: Montlarınızı kaldırmayın! Tarih verip uyardılar... Hastalığa karşı dikkat

Son dakika: Küresel ısınmanın etkisiyle ilkbaharda olunmasına karşın hava durumunda sert değişimler yaşanmaya devam ediyor. Bir gün tişörtle gezilirken ertesi gün montla dışarıya çıkılan günlerin ardından vatandaşlar hava durumunu merak ediyor.

Hava Forum, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Çarşamba gününe dikkat çekilen paylaşımda, montların tekrar giyileceği ve hastalık uyarısı yapıldı.

TEKRAR MONTLAR GİYİLECEK

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor. Çarşamba günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bolu gibi şehirler tekrar montları giyecek. Hastalığa karşı dikkat..."

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahmininde, yağışların bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

