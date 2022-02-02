Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! Bir asker şehit

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Şırnak/Cizre’de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin hudut karakoluna havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajda Bakan Akar, şöyle dedi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 2 Şubat 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

BABA OCAĞINA ACI HABER ULAŞTI

Şırnak’ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu’na teröristlerin gerçekleştirdiği havan topu saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir’de yaşayan annesi Günay Tarcan ve babası Hilmi Tarcan’a askeri heyet acı haberi verdi. Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde bulunan şehidin baba ocağının penceresine Türk bayrağı asılırken, evin yan sokağına ise taziye çadırı kurulumuna başlandı. Şehit Piyade Er Tarık Tarcan’ın naaşının gece saatlerinde Eskişehir’e getirileceği ve yarın öğle vakti Reşadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

TERHİSİNE 20 GÜN VARDI

Şehit Tarık Tarcan’ın 2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi. (DHA/İHA)

