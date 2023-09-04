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  4. SON DAKİKA | MSB açıkladı: F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara'da uçuşu sırasında açık bir otoparka düştü! "Can kaybı ve yaralı yok"

SON DAKİKA | MSB açıkladı: F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara'da uçuşu sırasında açık bir otoparka düştü! "Can kaybı ve yaralı yok"

04.09.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'nün açık otoparkına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçağından drop tank (yardımcı yakıt tankı) düştü. Park halindeki 3 araç hasar gördü. MSB, F-4 savaş uçağının bir parçasının, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düştüğünü, uçağın emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yaptığını, can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı.

Son dakika haberi: Olay, saat 11.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü. Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu.

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Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Askeri yetkililer de bölgeye geldi. Öte yandan uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; gökyüzünde süzülen parçanın TPAO'nun bahçesine düştüğü görüldü.

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MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir" denildi. (DHA)

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