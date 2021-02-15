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  4. Son Dakika! MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

Son Dakika! MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

15.02.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mavi bültenle aranan DEAŞ’lı teröristin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.


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