Son dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı sonrası yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

SOÇİ MUTABAKATI AÇIKLAMASI



MSB'nin açıklamasından satır başları:

"Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir.

227 EL YAPIMI PATLAYICI



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmakta, ilk yardım istasyonunda sağlık desteği verilmektedir."



