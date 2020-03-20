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  4. Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 15:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." açıklamasını yaptı.

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Mart’tan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde başlayan ateşkes ilanının planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürdüğünü, bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'ÇEKİLME HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart 2020’den itibaren İGAB’da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Moskova Mutabakatı çerçevesinde ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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MSB İdlib

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