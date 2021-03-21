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  4. Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

21.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe'de yakalandığını açıkladı.

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk Milli Savunma Bakanlığı

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