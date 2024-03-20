SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

