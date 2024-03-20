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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

20.03.2024 21:59
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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terörist msb
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