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Son Dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

14.05.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi." ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi." (İHA/AA)


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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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