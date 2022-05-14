Son Dakika: MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi." (İHA/AA)

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi. pic.twitter.com/YrSLmBSBXV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022



