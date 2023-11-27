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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu: 3 asker şehit oldu

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 3 asker şehit oldu

27.11.2023 00:13 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada 3 askerin şehit olduğu açıklandı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 3 asker şehit oldu

Son dakika haberi: MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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YARALI OLAN ASKERLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Kasım 2023 tarihinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Fevzi KIZILTAŞ, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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