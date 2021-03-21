Son Dakika: MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Vdlm1uTvoh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021



