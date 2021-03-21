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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

21.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika: MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG’li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."


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pkk Milli Savunma Bakanlığı

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