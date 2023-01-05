SON DAKİKA | MSB duyurdu! FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/rwrR1FmwVB January 5, 2023





