SON DAKİKA | MSB duyurdu! FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/rwrR1FmwVB