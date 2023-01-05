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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişi yakalandı

SON DAKİKA | MSB duyurdu! FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişi yakalandı

05.01.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişi yakalandı

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı

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