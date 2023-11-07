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  4. Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi

Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi

07.11.2023 19:41 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. MSB'den "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!" başlığıyla yapılan açıklamada 12 hedefin imha edildiği belirtildi.

Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 hedef imha edildi

Son dakika: Teröre bir darbe daha! Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, "Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" notunu düştükleri paylaşımla duyurdu.

MSB'nin açıklamasında, "Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım 2023 saat 18.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı msb

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