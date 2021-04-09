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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! İzmir'de askeri uçak denize düştü

Son Dakika: MSB duyurdu! İzmir'de askeri uçak denize düştü

09.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi.

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçağın Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun sağ kurtarıldığını duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı" denildi.

KURTARILAN PİLOTLARIN İLK GÖRÜNTÜSÜ

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İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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DHA-AA

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