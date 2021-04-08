Son Dakika: MSB duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/JoSwvr0M5M — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021

Kaynak: DHA





