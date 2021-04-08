HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Son Dakika: MSB duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı

08.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 teröristin, etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Son Dakika: MSB duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi Evinin önünde yaşandı! Aç balıkçılın balık avını anbean görüntüledi
Flaş açıklama: Karantina süresi değiştirilmeliFlaş açıklama: Karantina süresi değiştirilmeli
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.