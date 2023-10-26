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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

26.10.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı ile ilgili bir açıklama yaptı. Ayrıca MSB, Gazze'deki durum ve yardımlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Son dakika haberi: MSB'den önemli açıklamalar geldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze’ye bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek. Orada önemli olan husus, yardımların Gazze’ye ulaşmasıdır.

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze için söylediği 'Diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz' sözlerine ilişkin) Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapmış ve Türkiye’nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurgulamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak akan kanın durması için ateşkes ve barışa giden yoldaki çabalarımız devam etmektedir. Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkan ve kabiliyetlerimiz devrededir.

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1715'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 58'e ulaşmıştır." (DHA)


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