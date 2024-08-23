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  4. SON DAKİKA | Türkiye ile Rusya arasında icra ediliyordu... Güvenlik nedeniyle durmuştu! MSB duyurdu: Birleşik Kara Devriyesine yeniden başlandı

SON DAKİKA | Türkiye ile Rusya arasında icra ediliyordu... Güvenlik nedeniyle durmuştu! MSB duyurdu: Birleşik Kara Devriyesine yeniden başlandı

23.08.2024 17:33
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya Federasyonu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığını bildirdi.

SON DAKİKA | Türkiye ile Rusya arasında icra ediliyordu... Güvenlik nedeniyle durmuştu! MSB duyurdu: Birleşik Kara Devriyesine yeniden başlandı

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.

"BARIŞ PINARI HAREKAT BÖLGESİ'NİN DOĞUSUNDA YENİDEN BAŞLATILMIŞTIR"

İlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ekim 2023'e kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye ile Rusya Federasyonunca gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos 2024'te 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

"BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ FAALİYETİNE MÜTEAKİP DÖNEMDE DEVAM EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR"

Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla birleşik kara devriyesi faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."

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Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesi kullanıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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son dakika msb
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