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Son dakika! MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 00:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı" açıklaması yaptı.

Son dakika! MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır" denildi.


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