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  4. Son dakika: MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

Son dakika: MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 22:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

Son dakika: MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

MSB'nin son dakika açıklamasına göre İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 2 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz de yaralandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

Ayrıntılar geliyor...

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şehit Milli Savunma Bakanlığı

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