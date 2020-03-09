Son dakika! MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

MSB yaptığı açıklamada 'Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CGSMlQIjLs