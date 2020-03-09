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  4. Son dakika! MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Son dakika! MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

MSB yaptığı açıklamada 'Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
MSB terörist Fırat Kalkanı

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