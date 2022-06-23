SON DAKİKA | Muğla Marmaris'teki orman yangını devam ediyor! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Son dakika: Muğla Marmaris'te ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başlandı. Olay yerine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

YANGINA 2604 PERSONEL KATILIYOR

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin son durumu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20'si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edecek. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU: HAYATIMDA BU KADAR BECERİKSİZ BİR YÖNETİM GÖRMEDİM

Marmaris-Datça karayolu üzerinde gazetecilere açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Çağrıda bulunduk. Neden zamanında önlem alınmıyor? İktidar bunu neden seyrediyor? Önlem alacaklarını ifade ettiler. Hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetim görmedim. Orman yangını olacağını herkes biliyor. Ne olacakmış? Gece görüşü olan uçak 2 Temmuz'da gelecekmiş. Buraya bir yönetimin beceriksizliğini herkes görsün diye geldim. Gece görüş sistemi yok. Paranız yoksa deyin 'paramız yok, ihaleyi bitiremedik.' Söyleyin biz yapalım. Milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler. Keyif çatıyor orada." dedi.

Kaynak: DHA

