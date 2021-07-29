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  4. Son Dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Son Dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın! Alevler büyük otellere dayandı

29.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA muhabiri Ali Ballı, Bodrum'daki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı:

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Oteller bölgesi burası, otel çalışanlarının da otelden çıktığını ve güvenli alanlara geçtiğini gördük. Yangın oldukça büyük.

"OTELLER BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN OLDUKÇA ÖNEME SAHİP"

Milas-Bodrum sınırında bir yer. Güvercinlik Mahallesi'nde bulunuyor, burada çok büyük 5 yıldızlı oteller var. Oteller bölgesi olduğu için oldukça öneme sahip bir yer. Çok sayıda aracın bölgeye gittiğini görüyorum. Alevler şezlonglara kadar ulaşmış durumda. Teknelerdeki vatandaşlar da panik halinde. Tatilciler söndürme çalışmalarını izliyor.

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"YANGININ BOYUTU BÜYÜK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Şu anda havadan müdahale göremiyorum, yangın yeni başladı. Çok sayıda ekip bölgeye ulaştı, hava araçları da bölgeye sevk edildi. Oteller bölgesi yakın bir alanda ancak yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Yangının boyutu büyük gibi gözüküyor.

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Muğla Bodrum
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