Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Terör endişeleri meşru

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaklaşan Madrid zirvesi öncesi ittifaka başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin iki ülke hakkında dile getirdiği endişelerin meşru olduğunu tekrar eden NATO Genel Sekreteri, "Madrid zirvesi Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı için hiçbir zaman bir son tarih olmadı" dedi.

Stoltenberg ayrıca, "Türkiye'den daha fazla terör saldırılardan mağdur olan bir başka NATO üyesinin olmadığını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle tarafsızlıklarına son veren Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliklerini terör örgütü PKK'ya verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.

