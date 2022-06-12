HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Terör endişeleri meşru

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Terör endişeleri meşru

12.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin endişeleri meşru. Türkiye'nin terörden diğer ülkelere kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz. Madrid Zirvesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih değil" diye konuştu...

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Terör endişeleri meşru

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaklaşan Madrid zirvesi öncesi ittifaka başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin iki ülke hakkında dile getirdiği endişelerin meşru olduğunu tekrar eden NATO Genel Sekreteri, "Madrid zirvesi Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı için hiçbir zaman bir son tarih olmadı" dedi.

Stoltenberg ayrıca, "Türkiye'den daha fazla terör saldırılardan mağdur olan bir başka NATO üyesinin olmadığını kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle tarafsızlıklarına son veren Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliklerini terör örgütü PKK'ya verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Felakete ramak kaldı! Bu tarih çok konuşulurFelakete ramak kaldı! Bu tarih çok konuşulur
İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklamasıİçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması
Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...
Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu!

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye bu intiharları konuşuyor! Açıklamalar peş peşe geldi

Yine bir okul, yine skandal!

Yine bir okul, yine skandal!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

İlginizi Çekebilir

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

AFAD bildirimi olay oldu! "Bildirim sonrası ben"

AFAD bildirimi olay oldu! "Bildirim sonrası ben"

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.