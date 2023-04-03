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  4. SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Finlandiya yarın ittifaka katılıyor

SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Finlandiya yarın ittifaka katılıyor

03.04.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Finlandiya resmen yarın ittifaka katılacak, bayrağı NATO karargahına çekilecek" açıklamasını yaptı. Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini belirten Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.

SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Finlandiya yarın ittifaka katılıyor

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.

İSVEÇ MESAJI

Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.

EN SON ONAY TÜRKİYE'DEN GELDİ

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

Kaynak: AA


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NATO Finlandiya

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