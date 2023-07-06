Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Kritik görüşme için tarih belli oldu

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim. İsveç'in NATO üyeliği zamanı geldi. Gelecek hafta olumlu kararlar alınabilir. " ifadelerini kullandı.
Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:
Çözülemeyen bazı başlıklar var. Hafta sonu da üzerinde çalışacağız. Pazartesi yeniden görüşeceğiz.
Temel amacım zirveye kadar katılımın sağlanması. İlerleme kaydediyoruz. Hafta sonu ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Zirveye kadar İsveç’in NATO’ya katılmasını sağlamak istiyoruz.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır." dedi.