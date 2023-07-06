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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Kritik görüşme için tarih belli oldu

06.07.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı basın açıklamasında İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşeceğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Kritik görüşme için tarih belli oldu

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı ile görüşeceğim. İsveç'in NATO üyeliği zamanı geldi. Gelecek hafta olumlu kararlar alınabilir. " ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

  • Çözülemeyen bazı başlıklar var. Hafta sonu da üzerinde çalışacağız. Pazartesi yeniden görüşeceğiz.

  • Temel amacım zirveye kadar katılımın sağlanması. İlerleme kaydediyoruz. Hafta sonu ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Zirveye kadar İsveç’in NATO’ya katılmasını sağlamak istiyoruz.

  • Wagner askerlerinin Belarus’ta konuşması için hazırlık yapılıyor. Prigojin’in nerede olduğu konusunda detay vermek istemiyorum.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "NATO'ya katılma arzusundaki ülkelerin terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şarttır." dedi.

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