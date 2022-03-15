SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüz binlerce kuvvet teyakkuzda

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimalinden endişeliyiz" diyen Stoltenberg, "Yüz binlerce kuvvet teyakkuzda" açıklamasını yaptı.

Stoltenberg'in açıklamasından satır başları:

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIMLAR DEVREYE ALINDI"

Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimalinden endişeliyiz. Bütün dünya, bu anlamsız savaşı kınıyor. Daha önce görülmemiş yaptırımlar Rusya'ya karşı devreye alındı. Şu an da müttefikler kritik anlamda katkıda bulundu.

Yüz binlerce kuvvet teyakkuzda. ABD hali hazırda yeni konuşlandırmalar yapıyor. Yarın bakanlar önemli bir tartışma gerçekleştirecek ve somut adımlara odaklanacaklar. Hava ve deniz konuşlandırmalarını artırabiliriz.

"TEHLİKELİ SONUÇLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

NATO'nun birinci sorumluluğu tüm ittifakı korumak. NATO sınırlarına yakın noktada savaş devam ediyor, çatışmalar devam ediyor. Kontrol dışına çıkması durumunda tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Komutanlarımız burada, Rus komutanlarla çalışıyorlar, belirli durumların önlenmesi adına.

ÇİN'E ÇAĞRI

Çin, dünyanın geri kalan kısmına katılmalı ve Ukrayna'yı kanlı işgali kınamalı. Rusya'ya yapılacak her türlü destek, Rusya'nın kanlı bir savaş gerçekleştirmesine neden olacaktır. Bu acılarla, ölümlerle sonuçlanacaktır. Büyük miktarda yıkımla sonuçlanacaktır.



