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SON DAKİKA | Nedim Şener ve Murat Ongun kavgası! Canlı yayında birbirine girdiler, Saynur Tezel zor müdahale etti

30.12.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Nedim Şener ile Murat Ongun kavgası canlı yayına damga vurdu. Gazeteci Nedim Şener, terör örgütü PKK irtibatlı dernek referansıyla İSPER'e gasilhane personeli alındığını ve İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün sekreterinin de terör örgütü PKK üyesi olduğunu iddia etti. Programa bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun iddialara yanıt verdi. Şener ile Ongun canlı yayında birbirlerine yönelik karşılıklı sert açıklamalar yaparken, moderatör Saynur Tezel araya girmekte zorlandı.

SON DAKİKA | Nedim Şener ve Murat Ongun kavgası! Canlı yayında birbirine girdiler, Saynur Tezel zor müdahale etti

Son dakika: Nedim Şener ve Murat Ongun canlı yayında birbirine girdi. Gazeteci Şener, Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan ve işten çıkarılan eski İBB çalışanının mektubunu canlı yayında okudu. Şener, İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün sekreterliğini yapan "Eylo" kod adlı Sevtap A.'nın da PKK üyesi olduğunu söyledi. Söz konusu iddialar üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haber Global canlı yayınına bağlandı. Karşılıklı sert ifadelerin kullanıldığı programda moderatör Saynur Tezel, sık sık araya girmek zorunda kaldı. İşte canlı yayına damga vuran Nedim Şener ve Murat Ongun tartışmasında tüm detaylar...

Gazeteci edim Şener, Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan ve işten çıkarılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanının mektubunu canlı yayında okudu.

Terör örgütü PKK ile irtibatlı dernek referansıyla İSPER'e 5 gasilhane personeli alındığını iddia eden Şener, İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün sekreterliğini yapan "Eylo" kod adlı Sevtap A.'nın da PKK üyesi olduğunu söyledi.

NEDİM ŞENER VE MURAT ONGUN BİRBİRİNE GİRDİ

Bu iddiaların üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haber Global canlı yayınına katılarak Şener'e cevap verdi.

nedim sener murat ongun

MURAT ONGUN: İBB'YE OYUN YAPILMAYA ÇALIŞILDI

Terörle bağlantılı 557 kişi olduğu iddiaları hakkında konuşan Ongun, bu kişilerle ilgili terörist ifadesinin bir "tespit"e işaret ettiğini belirterek, "Tespit yapılmışsa gelirsiniz bu teröristleri alırsınız gözaltına, ifadeleri alınır mahkemeye çıkarılır. Bu mesele üzerinden İBB'ye oyun yapılmaya çalışıldı" dedi.

24 Aralık Cuma günü bakanlık tarafından İBB'ye bir yazı gönderildiğini söyleyen Ongun, bundan nasıl haberdar olunduğunu sordu. Şener, Ongun'un İBB'den bu kadar habersiz olduğunu vurguladığı konuşmasının devamında, "Yazık gerçekten yazık. Bak numarasını da okuyayım." dedi.

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NEDİM ŞENER: İMAMOĞLU'NA EN BÜYÜK ZARARI SEN VERİYORSUN

Ongun, kendisine söylenen numaradan ve dosyadan sonradan haberi olduğunu ifade edince Şener, "Bak ne güzel öğrenmişsin. Öyle troll hesaplarla, 'İBB Çalışıyor' isimli Twitter hesabından saldırmak yok. Anında cevabı yapıştıracağım. Belediyeden habersizsin kardeşim sen. Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı sen veriyorsun. Yazık adama." diye konuştu.


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