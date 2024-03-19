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  4. Son dakika | Netanyahu dediğini yaptı: Refah'ta kanlı saldırı! Haber bile verilmemiş, bilanço ağır

Son dakika | Netanyahu dediğini yaptı: Refah'ta kanlı saldırı! Haber bile verilmemiş, bilanço ağır

19.03.2024 13:04
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Son dakika haberi: İsrail'in uzun süredir planladığı Refah saldırısı başladı! Filistin'den ilk açıklama geldi. Saldırıda çok sayıda can kaybı yaşandığı belirtildi.

Son dakika | Netanyahu dediğini yaptı: Refah'ta kanlı saldırı! Haber bile verilmemiş, bilanço ağır

Son dakika haberi: Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in dün akşam başlattığı Refah saldırısında çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan gelen açıklamaya göre saldırı dün akşam itibarıyla duyuru yapılmadan başladı.

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Açıklamada 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

AA'nın aktardığına göre savaş uçakları Refah kentinin farklı bölgelerine saldırdı.

NETANYAHU UYARILARA KULAK ASMADI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 14 Mart'ta Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmamaları için üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu ancak bunları "püskürteceğini ve Refah'a gireceklerini" belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki "derin endişelerini" dile getirmişti.

İsrail yönetimi, uzun zamandır yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağını dile getiriyor.

Uluslararası kamuoyunda ise İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenlemesinin ağır sonuçları olacağı dile getirilerek bu adımı atmaması çağrıları yapılıyor.

REFAH SON SIĞINAKTI

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın baskınıyla başlayan savaşta Gazzelileri Refah'a sürmüş, bölgenin geri kalanında katliam gerçekleştirmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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