Son dakika | Netanyahu'ya "Sen kim oluyorsun" çıkışı! Erdoğan İsrail'in kararına sert çıktı: Utanmadan, sıkılmadan meydan okuyor

Son dakika haberi: Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) üçüncü gününde. Cumhurbaşkanı Erdoğan festival kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Filistin ve Lübnan'da süren katliamları vardı. İsrail'in Hamas ve Hizbullah'ı bahane göstererek işgal gerçekleştirip kan döktüğünü söyleyen Erdoğan "Bölgede huzura her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor" deyip Netanyahu'ya yüklendi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Burada sadece milli teknolojimizin göz kamaştıran eserleri yok, aynı zamanda parlak zihinlerimiz var.
Sabotajlara maruz kaldık. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.
Bizden öncekiler zor zamanlarda verdikleri asil mücadeleleriyle bizlere yol açmıştı. Biz de onların açtığı yolda yıkılmadan, cesaretle yürüdük. O mücadele adamlarından büyük ve güçlü Türkiye için canını dişe takan isimlerden biri de merhum Özdemir Bayraktar'dı. Özdemir Bayraktar İHA'larda çığır açan bir isimdi, milli teknoloji hamlesinin mihmandarlarındadı. Baykar'ın bugün hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Bugünkü başarıda Özdemir ağabeyin çok büyük payı vardır.
Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları başlayalı neredeyse 1 yıl oldu. İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniyye'yi Tahran'da şehit ettikten sonra geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı katlettiler. Bölgede huzura her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda. Utanmadan, sıkılmadan BM Genel Sekreteri Guterres'e 'Gelemezsin' diye meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreterine yönelik, BM'ye, gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun?
Mazlumların yanında adaletin safında yer alacağız. Coğrafyamızın tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız.