Son dakika | Netanyahu'ya "Sen kim oluyorsun" çıkışı! Erdoğan İsrail'in kararına sert çıktı: Utanmadan, sıkılmadan meydan okuyor

Bizden öncekiler zor zamanlarda verdikleri asil mücadeleleriyle bizlere yol açmıştı. Biz de onların açtığı yolda yıkılmadan, cesaretle yürüdük. O mücadele adamlarından büyük ve güçlü Türkiye için canını dişe takan isimlerden biri de merhum Özdemir Bayraktar'dı. Özdemir Bayraktar İHA'larda çığır açan bir isimdi, milli teknoloji hamlesinin mihmandarlarındadı. Baykar'ın bugün hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Bugünkü başarıda Özdemir ağabeyin çok büyük payı vardır.