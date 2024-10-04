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Son dakika | Netanyahu'ya "Sen kim oluyorsun" çıkışı! Erdoğan İsrail'in kararına sert çıktı: Utanmadan, sıkılmadan meydan okuyor

04.10.2024 16:44
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Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir yandan katliam talimatları yağdırırken bir yandan da uluslararası camiada tepki çeken adımlar atmayı sürdürüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'de 'istenmeyen kişi' ilan edilmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı. Netanyahu'ya seslenen Erdoğan, "Sen kim oluyorsun da Genel Sekreterin gelemeyeceğine dair BM'ye ferman gönderiyorsun?" sözleriyle çıkıştı.

Son dakika | Netanyahu'ya "Sen kim oluyorsun" çıkışı! Erdoğan İsrail'in kararına sert çıktı: Utanmadan, sıkılmadan meydan okuyor

Son dakika haberi: Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) üçüncü gününde. Cumhurbaşkanı Erdoğan festival kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Filistin ve Lübnan'da süren katliamları vardı. İsrail'in Hamas ve Hizbullah'ı bahane göstererek işgal gerçekleştirip kan döktüğünü söyleyen Erdoğan "Bölgede huzura her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor" deyip Netanyahu'ya yüklendi.

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'ŞAKİRPAŞA' İDDİALARINA TEPKİ

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Burada sadece milli teknolojimizin göz kamaştıran eserleri yok, aynı zamanda parlak zihinlerimiz var.

  • Şakirpaşa'yla ilgili akla sığmayan bir sürü iddiayı sıraladılar. Hiçbirinin geçerli olmadığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. Algı operasyonlarından etkilenip Şakirpaşa ne olaca diye etkilenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum: Birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha mühim görevleri icra edecek.

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ÖZDEMİR BAYRAKTAR İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

  • Sabotajlara maruz kaldık. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

  • Bizden öncekiler zor zamanlarda verdikleri asil mücadeleleriyle bizlere yol açmıştı. Biz de onların açtığı yolda yıkılmadan, cesaretle yürüdük. O mücadele adamlarından büyük ve güçlü Türkiye için canını dişe takan isimlerden biri de merhum Özdemir Bayraktar'dı. Özdemir Bayraktar İHA'larda çığır açan bir isimdi, milli teknoloji hamlesinin mihmandarlarındadı. Baykar'ın bugün hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Bugünkü başarıda Özdemir ağabeyin çok büyük payı vardır.

  • Türkiye 22 yıl öncesinin Türkiye'si değil. Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşıp rekor kırdık. Savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık.

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  • TEKNOFEST montajcılığın, dışa bağımlılığın ülkemizin kaderi olmadığını bize çok net gösteriyor. TEKNOFEST bir gençlik destanıdır, bir teknoloji devrimidir, bereketli Anadolu topraklarında filizlenen gençlerin güçlü sesidir.

NETANYAHU'YA: SEN KİM OLUYORSUN DA BM'YE FERMAN GÖNDERİYORSUN?

  • Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları başlayalı neredeyse 1 yıl oldu. İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti, şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Haniyye'yi Tahran'da şehit ettikten sonra geçtiğimiz günlerde de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı katlettiler. Bölgede huzura her yaklaşıldığında İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda. Utanmadan, sıkılmadan BM Genel Sekreteri Guterres'e 'Gelemezsin' diye meydan okuyor. Sen kim oluyorsun da BM Genel Sekreterine yönelik, BM'ye, gelemeyeceğine dair ferman gönderiyorsun?

  • Mazlumların yanında adaletin safında yer alacağız. Coğrafyamızın tekrar lime lime edilmesine göz yummayacağız.

  • Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. Biz sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Devlet destekli siber saldırılara karşı mukavemetimizi güçlendiriyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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