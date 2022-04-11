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  4. SON DAKİKA | Nisa bebeği terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA | Nisa bebeği terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu

11.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da Nisa bebeği terk eden anne Ebru S. hakkında istenen ceza belli oldu. Nisa bebeğin biyolojik annesi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Son dakika:Türkiye günlerdir İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra süt annelik yapıp "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeği konuşuyor. Olayla ilgili olarak yaşanan yeni gelişmede Nisa bebeğin annesi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

ATT DURMAZ SÜT ANNELİK YAPTI

Olay, 29 Mart tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru S. (21) isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı. Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, süt anneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe ‘Nisa Mihriban’ adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise onlarca güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti. Bunun ardından anne Ebru S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GELİŞME! İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Olayla ilgili olarak yaşanan yeni gelişmede Nisa bebeğin annesi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ayrıntılar birazdan...

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