Son dakika: Nisa bebeğin annesinin ailesi sırra kadem bastı! 'İlk kez duyuyorum benim tek bildiğim Adana'dan geldikleri...'

Son dakika haberi: Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Nisa bebeği boş araziye terk eden anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Biyolojik anne Ebru S.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, evde kalanlar adeta sırra kadem bastı. Öte yandan mahalle sakinleri, aile hakkında fazla bilgi sahibi olmadıklarını ancak Adanalı olduklarını söyledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmeler...

Olay, 29 Mart tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru S. (21) isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı. Pendik’te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, süt anneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe ‘Nisa Mihriban’ adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti. Bunun ardından anne Ebru S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞADIĞI YER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ebru S.’nin Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Ailenin oturduğu evde perde kımıldamazken, komşularının çoğunun aileyi tanımaması ise dikkat çekti.

MAHALLELİ KONUŞTU: TEK BİLDİĞİM ADANALI OLDUKLARI

Ebru S., ile aynı mahallede oturan bir vatandaş, “Ben 5 yıldır bu mahallede oturuyorum. Aile hakkında çok bir bilgim yok benim. Adanalı olduklarını biliyorum sadece. Bu olayı internette haberlerde okumuştum. Ama buradaki aileyle bir bağlantısı olduğunu ilk kez sizden duydum. Sabah 08.00 akşam 17.00 saatleri arasında çalıştığım için sabah evimden çıkıyorum akşam evime giriyorum. O yüzden hiç görmedim. Nasıl insanlardır, kimlerdir bilmiyorum” dedi. (İHA)



