Son Dakika! Öğretmenlerle ilgili kritik yasa teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Son dakika haberi... Çok sayıda öğretmeni ilgilendiren "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklifle göre, öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik ünvanı da vererek maaşlarına bin ve 2 bin TL artış vermeyi öngörüyor.

ERDOĞAN "MÜJDE" DİYEREK DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



