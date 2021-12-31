HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika! Öğretmenlerle ilgili kritik yasa teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Son Dakika! Öğretmenlerle ilgili kritik yasa teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

31.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti 12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri ilgilendiren kritik kanun teklifini "Müjde" sözleriyle duyurmuştu.

Son Dakika! Öğretmenlerle ilgili kritik yasa teklifi Meclise sunuldu! Maaşlar artacak

Son dakika haberi... Çok sayıda öğretmeni ilgilendiren "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklifle göre, öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik ünvanı da vererek maaşlarına bin ve 2 bin TL artış vermeyi öngörüyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu geliyor! AK Parti’den yeni açıklama…Öğretmenlik Meslek Kanunu geliyor! AK Parti’den yeni açıklama…

ERDOĞAN "MÜJDE" DİYEREK DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! &quot;Öğretmenlerimizin hak ettiği...&quot;Son dakika: Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Asiye Ateş'ten ağlatan istek: Oyuncaklarımı özledimAsiye Ateş'ten ağlatan istek: Oyuncaklarımı özledim
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın hesabı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın hesabı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Başkan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kapıda karşılayacağım

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Oteldeki feci ölümde acı detay! Son fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.