Son dakika! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika haberi! Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ DE TEKLİFTE

Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Öğretmenlere 3600 ek gösterge düzenlemesi de teklifte yer alıyor.

TBMM GENEL KURULU'NDA GÖRÜŞÜLECEK

12 maddelik kanun teklifi haftaya Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

