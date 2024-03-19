Son dakika | Olaylı maç sonrası yeni yasa yolda! Bakan Tunç "Kulüplerin sorumluluğu var" deyip görüntüleri işaret etti

Son dakika haberi: Pazar günü gerçekleşen ve olaylı biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçının yankıları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'sporda şiddet yasası' için taslak çalışmasının oluştuğunu, yeni yargı paketine girebileceğini belirtti.
Bakan Tunç'un gündemdeki konularla ilgili açıklamaları şöyle:
OLAYLI FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI
- Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu, soruşturma devam ediyor.
- Bunu siyasete alet etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete alet etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor.
'SPORDA ŞİDDET YASASI' YOLDA
- Taslak çalışmamız oluştu, yeni yargı paketinde olabilir.
EYLEM TOK VE OĞLU NASIL İADE EDİLECEK?
- Biz diyoruz ki geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin.
CHP'DEKİ "PARA SAYMA" SORUŞTURMASI
- Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada ’adalet nerede’ diye yazmaya başladılar. ’Savcılık niye el koymuyor’ dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.
- Böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir belgeyle alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldırarak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Savcılık bu paraların kaynağını sorup sorgulayacaktır. Kara para, suçtan kaynaklı gelir varsa ortaya çıkacaktır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır