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  4. Son dakika | Olaylı maç sonrası yeni yasa yolda! Bakan Tunç "Kulüplerin sorumluluğu var" deyip görüntüleri işaret etti

Son dakika | Olaylı maç sonrası yeni yasa yolda! Bakan Tunç "Kulüplerin sorumluluğu var" deyip görüntüleri işaret etti

19.03.2024 12:11
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Son dakika haberi: Maç sonu sahanın karıştığı Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından başlatılan soruşturmayla ilgili son durumu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. "Kulüplerin sorumluluğu var" diyen Bakan Tunç, "Görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu" diye ekledi. Bakan Tunç 'sporda şiddet yasası'yla ilgili gelişmeyi de paylaşırken ayrıca Eylem Tok ve oğlu ile CHP'deki 'para sayma' soruşturmasına da değindi.

Son dakika | Olaylı maç sonrası yeni yasa yolda! Bakan Tunç "Kulüplerin sorumluluğu var" deyip görüntüleri işaret etti

Son dakika haberi: Pazar günü gerçekleşen ve olaylı biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçının yankıları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'sporda şiddet yasası' için taslak çalışmasının oluştuğunu, yeni yargı paketine girebileceğini belirtti.

Bakan Tunç'un gündemdeki konularla ilgili açıklamaları şöyle:

OLAYLI FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI

  • Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu, soruşturma devam ediyor.

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  • Kulüplerin sorumluluğu var, sahaya kimseyi almamalılar.

  • Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf için de bir suç işlenmişse soruşturulur.

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  • Bunu siyasete alet etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete alet etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor.

'SPORDA ŞİDDET YASASI' YOLDA

  • Taslak çalışmamız oluştu, yeni yargı paketinde olabilir.

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EYLEM TOK VE OĞLU NASIL İADE EDİLECEK?

  • Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz.

  • Biz soruşturmayı açarız ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor.

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  • Biz diyoruz ki geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin.

CHP'DEKİ "PARA SAYMA" SORUŞTURMASI

  • Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada ’adalet nerede’ diye yazmaya başladılar. ’Savcılık niye el koymuyor’ dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.

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  • Böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir belgeyle alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldırarak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Savcılık bu paraların kaynağını sorup sorgulayacaktır. Kara para, suçtan kaynaklı gelir varsa ortaya çıkacaktır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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