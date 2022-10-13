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  4. Son dakika: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi

Son dakika: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi

13.10.2022 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Osmaniye'deki depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Son dakika: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi

Son dakika haberi: Osmaniye'de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02.04'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Kadirli'nin yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.

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İlk belirlemelere göre deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (İHA)

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deprem Osmaniye
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